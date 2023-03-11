«Спас» рассказал о последствиях пожара в здании телеканала Телеканал «Спас» заявил, что при пожаре сотрудники не пострадали

Фото: Телеканал «СПАС»

В результате пожара в здании на улице Академика Королева, 13 в Москве не пострадал ни один сотрудник телеканала «Спас», рассказали РИА Новости в его пресс-службе. Именно там и располагается офис православного телеканала.

Представители «Спаса» подчеркнули, что все сотрудники были эвакуированы, на работе телеканала это не сказалось — он продолжает вещать в штатном режиме.

О пожаре в столичном районе Останкино ранее сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Москве. По данным ведомства, очаг возгорания был на первом этаже. С разных этажей здания суммарно были эвакуированы пятеро человек. В 16:29 пожар был локализован, а в 16:45 ликвидирован. Общая площадь горения составила 50 кв. м. В результате пожара никто не пострадал.

7 марта в здании Главного управления МВД по Москве произошел пожар. На знаменитой Петровке, 38, огонь возник на третьем этаже. В ведомстве сообщили, что там горели строительные материалы. Здание самостоятельно покинули пять человек.