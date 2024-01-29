«Спартак» отсудил почти 2,5 млн рублей у «кинувшей» его курьерской службы

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Курьерская компания, доставлявшая мерч ФК «Спартак», не заплатила красно-белым почти 2,5 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, в итоге столичная футбольная команда отсудила у перевозчика эти средства.



Отмечается, что в 2022 году «Спартак» заключил договор с ООО «Каргогрупп», по которому те должны были доставлять товары из фан-шопа команды. Спустя некоторое время красно-белые заметили, что не дополучили от партнеров за товары 2 326 390 рублей.



ФК обратился в арбитражный суд и выиграл дело. Теперь «Каргогрупп» должны перечислить «Спартаку» основные средства. Кроме того, им придется заплатить 45,5 тысячи рублей неустойки.

До этого певец Егор Крид обратился в суд из-за неоплаченного концерта в Архангельске. Выступление состоялось в марте 2023 года без происшествий, но денег за него артист и его команда не получили. Музыкант планирует отсудить у организатора Антона Поповича около 12 млн рублей из-за неисполнения обязательств договора. Ответчик не признал вину и заявил, что пока продолжается разбирательство.

В конце декабря стало известно, что Российское авторское сообщество подало иск к певцу Филиппу Киркорову. Сумма исковых требований составила 2 млн рублей. При этом не уточняется, какие именно претензии возникли у сообщества к исполнителю. Известно, что организация занимается управлением авторскими правами, например, выступает на стороне правообладателя в случае плагиата или приобретения композиций незаконным путем.