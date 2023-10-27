Сожжен Lexus главы компании, попавшей в громкий скандал в 2021 году SHOT: в Подольске сожгли Lesux главы дезинфекционной компании «Климовск-Дез»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленники подожгли Lexus LX570 главы дезинфекционной компании «Климовск-Дез» Дмитрия Кутьева, сообщает Telegram-канал SHOT. В 2021 году один из сотрудников этой компании халатно отнесся к выполнению своей работы, в результате чего химикаты во время обработки супермаркета попали на продукты — это привело к гибели двоих человек.

По данным канала, автомобиль был припаркован на улице Заводской в Подольске, Lexus получил серьезные повреждения. Его ночью подожгли два человека, которые затем сбежали.

В сентябре 2021 года в Москве отравилась семья из четырех человек, которые съели купленный в супермаркете арбуз. В результате скончались бабушка и внучка-подросток, еще один человек находился в тяжелом состоянии. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

В Роспотребнадзоре сообщили, что в арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина «Магнит» в Москве нашли следы вещества для уничтожения насекомых. В августе этого года дизенсектора Антона Котова приговорили к пяти годам колонии. Свою вину он не признал.

Ранее 18-летний житель Москвы поджег автомобиль Toyota Land Cruiser, обклеенный Z-символикой. По словам хозяина авто, ранее поджигатель был судим, а буква Z, прилепленная на стекла и кузов иномарки, буквально «мешала жить» молодому человеку. Его задержали.