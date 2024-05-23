Сожительница замглавы МО Иванова переоформила машины на новых владельцев РИА Новости: сожительница замглавы МО переоформила автомобили на других лиц

Фото: МО РФ

Тимур Иванов

По данным РИА Новости, на прошлой неделе сожительница арестованного замминистра обороны Тимура Иванова переоформила на других владельцев свои автомобили MINI Cooper и Mercedes. В агентстве уточнили, что адвокат замминистра говорил об общем хозяйстве Иванова и телеведущей Марии Китаевой. По словам защитника, они «живут одной семьей».

РИА Новости узнало, что в декларациях о доходах Китаевой был указан MINI Cooper S, которым женщина владела больше 20 лет. Однако, по данным агентства, 18 мая у автомобиля появился новый собственник. Стоимость машины 2003 года выпуска оценивается в 500 тысяч рублей.

Кроме того, РИА Новости выяснило, что дата рождения и инициалы владельца страхового полиса на Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска в открытых базах данных совпадают с данными Китаевой. На одной из интернет-площадок ранее появилось объявление о продаже машины за 7 842 600 рублей, с 14 мая у нее новый владелец.

Ранее сообщалось, что на продажу за 2,5 млн рублей выставлен внедорожник Chevrolet Suburban бывшей жены Тимура Иванова Светланы. Уточняется, что изначально внедорожник был на ремонте после аварии. У автомобиля есть повреждения, характерные для лобового столкновения. В частности, у внедорожника отсутствуют передний бампер, решетка радиатора и фары.