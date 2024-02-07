Охранники развесили трусы в электричке и лишились работы Охранников электрички в Подмосковье уволили из-за сушки трусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько мужчин удивили сушкой одежды пассажиров электрички МЦД-4, которые ранним утром ехали на работу. Мокрые носки и трусы были развешаны прямо в вагоне, сообщает издание «Подъем». Оказалось, что такое «купе» устроили охранники, из-за этого инцидента их уволили, передает издание.

В ЦППК пояснили, что речь идет об охранниках, которые работают круглосуточно для защиты состава от диверсий во время выполнения маршрута, а также в самом депо, в том числе и ночью.

Работники находятся в поезде постоянно. Во время смены их личные вещи могут храниться в электропоезде, но в строго отведенных местах, куда они должны быть убраны до выхода поезда в рейс, чтобы не мешать пассажирам, — уточнили в пресс-службе.

В итоге, как отмечает издание, мужчин не только сняли с рейса, но и уволили за такое поведение. В качестве профилактики с остальными сотрудниками была проведена разъяснительная беседа и озвучен дополнительный инструктаж.

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