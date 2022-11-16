«Совы выпучили глаза»: Московский зоопарк показал встречу первого снега Московский зоопарк показал удивленных питомцев при виде первого снега

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Московский зоопарк опубликовал видео, в котором показаны сразу несколько питомцев, реагирующих на первый снег. Кто-то из них не обращает внимания на снежинки и продолжает чистить перышки в уютном зимнем помещении, а кто-то с интересом и любопытством разглядывает снежный покров.

Манул Тимофей встречать первый снег не вышел, а камышовый кот Заури как дремал на своей полочке, так и остался там. Волки и лисы с любопытством смотрят, рыси продолжают жевать, леопард Мизер спрятался, совы выпучили глаза. В общем, в зоопарке все идет своим чередом, — говорится в подписи к ролику.

Однако позже выяснилось, что символ зоопарка — манул Тимоша все же наблюдал за снежинками. Он сидел на весах под ступеньками лестницы в своем вольере, где его на фото заприметили посетители. В кадре Тимоша сидит, нахохлившись, и задумчиво смотрит на усыпающие вольер снежинки.

Ранее Московский зоопарк опубликовал забавное видео с развлекающимся манулом Тимошей. Символ зоопарка катается по земле, чешет бока и ведет себя как настоящий кот. За кадром слышатся голоса посетителей, кто-то произносит «кыс-кыс», на что манул реагирует с явным недоумением.