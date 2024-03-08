Mash: советник министра МЧС Щербаков попал в аварию в Москве

Telegram-канал Mash сообщил, что автомобиль МЧС России, в котором находился советник министра ведомства Алексей Щербаков, столкнулся с BMW X5 на пересечении Рязанского проспекта и улицы Академика Скрябина. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным канала, советник министра находился в служебной Toyota Camry, помощь медиков ему не понадобилась. После прибытия сотрудников экстренных служб чиновник продолжил деловую поездку, отмечается в сообщении.

Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, в момент аварии Щербаков находился на пассажирском кресле. После ДТП он дождался на месте сотрудников ГИБДД. Согласно данным МЧС, в ДТП никто не пострадал.

Ранее депутат областной думы Денис Хлыбов попал в аварию в Волгограде. Его машину Mercedes-Benz протаранил местный житель на Lada Priora, который проехал на красный сигнал светофора. В результате аварии автомобиль депутата перевернулся, пострадала пассажирка. Предполагается, что это была супруга Дениса Хлыбова.

До этого житель Барнаула сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе. Мужчина откупился от мальчика конфетами, а после уехал с места аварии. ДТП было снято на камеру видеонаблюдения, установленную на улице. Отмечается, что водителя уже задержали, ему грозит лишение прав