Совестливый вор сдался полиции из-за украденного два года назад велосипеда В Подмосковье мужчина спустя два года после кражи решил прийти с повинной в полицию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье мужчина по имени Жайсан пришел с повинной в полицейский участок из-за велосипеда, который угнал и продал в августе 2021 года, сообщает Telegram-канал SHOT. Правоохранители начали разбирательство.

В день кражи Жайсан в деревне Сабурово под Красногорском остался без денег, но ему нужно было доехать примерно 10 км до дома в Путилково. На пути ему встретился велосипед, оставленный без надзора кем-то из местных жителей. Жайсан решил им воспользоваться. Днем позже он продал велосипед за 5000 рублей, чтобы купить еды.