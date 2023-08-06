В Подмосковье мужчина по имени Жайсан пришел с повинной в полицейский участок из-за велосипеда, который угнал и продал в августе 2021 года, сообщает Telegram-канал SHOT. Правоохранители начали разбирательство.
В день кражи Жайсан в деревне Сабурово под Красногорском остался без денег, но ему нужно было доехать примерно 10 км до дома в Путилково. На пути ему встретился велосипед, оставленный без надзора кем-то из местных жителей. Жайсан решил им воспользоваться. Днем позже он продал велосипед за 5000 рублей, чтобы купить еды.