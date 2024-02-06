Baza: сотрудники Wildberries месяцами работают бесплатно Baza: сотрудники Wildberries обратились в прокуратуру из-за условий труда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что сотрудники Wildberries из подмосковного отделения интернет-магазина пожаловались в прокуратуру, заявив о нечеловеческих условиях труда. По данным канала, работники отмечают, что устали от регулярных и необоснованных штрафов, а также от унизительных очередей в нижнем белье под камерой.

Как сообщает канал, в общей сложности жалобу подписали 197 человек, трудящихся на складе, в коллективном иске указывается, что работники часто получают штрафы по «надуманным» причинам, порой их сумма становится выше зарплаты. По данным Baza, из-за штрафов может накопиться внушительный долг, из-за чего некоторым людям приходится месяцами работать бесплатно.

Baza сообщила о жалобах сотрудников на унизительную процедуру контроля: им приходится раздеваться до трусов и стоять в очереди для проверки. По данным канала, охрана может забрать еду у работников, а цены на кофе на складе сильно завышены.

Как ранее стало известно, новый сортировочный центр Wildberries в Санкт-Петербурге начал работу 5 февраля, склад предприятия располагается на Московском шоссе.