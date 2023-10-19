Сотрудники метро вызвали полицию из-за подростков с квадрокоптерами В Москве двух подростков задержали в метро из-за самодельных квадрокоптеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двух подростков задержали в московском метро из-за найденных у них самодельных квадрокоптеров, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, ребята 13 и 16 лет уже полгода являются учениками школы авиаторов при лицее МИФИ.

Они объяснили сотруднику станции БКЛ «Кленовый бульвар», который проверял их рюкзаки, что устройства собрали своими руками в школе авиаторов, пишет канал. Отмечается, что версию мальчиков по телефону подтвердил преподаватель, поэтому после проверки их отпустили домой, а квадрокоптеры вернули. Теперь, как отмечает канал, полиция проводит проверку.

Ранее московская пенсионерка вызвала полицию, приняв за работу БПЛА шум стиральной машины у соседей. Ложная тревога была зафиксирована на Кронштадтском бульваре. Женщина заявила, что ранее работала в КГБ.

До этого в Москве женщина вызвала полицию из-за мужчины, собиравшего большой квадрокоптер. 61-летняя женщина рассказала, что во дворе ее дома на улице Свободы мужчина собирает квадрокоптер и собирается в скором времени запустить его недалеко от заправки. По ее словам, собираемый БПЛА был похож на маленький самолет. На улицу Свободы выехал экипаж полиции. Прибывшие встретили 20-летнего мужчину, который собирал детское кресло для автомобиля. Полицейские осмотрели машину и, не найдя собираемый беспилотник, уехали.