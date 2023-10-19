Сотрудники главного офиса «Мегафона» остались без дорогих подарков Неизвестные украли подарочную технику Apple из офиса «Мегафона» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Злоумышленники выкрали 14 смартфонов iPhone, семь пар наушников AirPods Pro, а также пять планшетов iPad из головного офиса компании «Мегафон» в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. Все они предназначались для поощрения отличившихся работников. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 1 млн рублей. Подозреваемого в краже задержали сотрудники полиции.

Пропажу техники сумели обнаружить 17 октября в ходе сверки материальных ценностей. Выяснилось, что на складе не хватало дорогостоящей техники, закупленной компанией в качестве подарков для сотрудников. Отмечается, что «Мегафон» приобрел сотни наушников и десятки смартфонов и планшетов, однако из-за кражи кто-то из работников может остаться без обещанного подарка.

Как сообщалось ранее, в Варшаве 22-летний мужчина притворился манекеном, чтобы обворовать несколько магазинов в торговом центре. Пользуясь такой схемой, ему удалось обокрасть ювелирную лавку, бесплатно перекусить в баре, а также обновить свой гардероб в магазине дизайнерской одежды. По дороге в бар он был задержан охраной торгового центра и передан полиции. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы за несколько эпизодов воровства.