Сотрудники комиссионки нашли оружие в музыкальной колонке SHOT: в Москве в музыкальной колонке из комиссионки обнаружили пистолет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве сотрудники комиссионного магазина обнаружили пистолет в колонке от музыкального центра, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, оружие сдали сотрудникам правоохранительных органов.

Как передает канал, инцидент произошел в торговой точке на Киевской улице. После обнаружения пистолета работники комиссионки сразу обратились в экстренные службы. Каким именно образом оружие оказалось внутри колонки, неизвестно. Информации о том, является ли пистолет боевым, также нет. Проводится проверка.

Ранее жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию после того, как вместо заказанной мясорубки ей пришел боевой пистолет. Сотрудники МВД изучили содержимое посылки и выяснили, что вместо кухонной утвари женщина получила пистолет Макарова с семью патронами. Согласно заключению эксперта, изъятое у петербурженки оружие оказалось списанным, но при этом оно было пригодно к стрельбе.

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