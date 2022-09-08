Сотрудники ФСБ разоблачили финансистов ИГ в Московском регионе

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Сотрудники ФСБ разоблачили группу финансистов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Московском регионе, перечислившую более 100 тысяч рублей террористу, находящемуся в розыске, сообщили в УФСБ России по Москве и Мособласти. По информации спецслужб, перечисление денежных средств происходило с помощью банковских карт.

Пресечена на территории Московского региона преступная деятельность законспирированной межрегиональной террористической ячейки, члены которой финансировали международную террористическую организацию «Исламское государство», — сказано в сообщении.

Злоумышленников задержали. Против них возбудили уголовные дела о содействии террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ выявили 187 сторонников запрещенного в России движения «Колумбайн» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена) и радикальной украинской группировки МКУ в 46 регионах России. По данным спецслужб, задержанные сторонники радикальных группировок были участниками интернет-сообществ, пропагандирующих массовые убийства.