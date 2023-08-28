ФСБ обвинила экс-сотрудника генконсульства США в сборе данных об СВО ФСБ пресекла деятельность информатора посольства США Шонова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ России пресекла противоправную деятельность бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова, сообщили в Центре общественных связей ведомства. По словам представителей ФСБ, которые приводит РИА Новости, Шонов являлся информатором американского посольства в Москве. Ему были предъявлены обвинения в сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность информатора посольства США в Москве, бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке гражданина России Шонова Роберта Робертовича, — говорится в сообщении.

По версии следствия, Шонов выполнял задания политического отдела посольства США в Москве с сентября 2022 года. За это он получал материальное вознаграждение. В ФСБ РФ утверждают, что в число задач Шонова входил сбор информации о ходе специальной военной операции, а также о мобилизационных процессах в российских регионах. В настоящее время проводится расследование, следователи устанавливают все обстоятельства деятельности Шонова.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины в Ростовской области по подозрению в шпионаже. По версии следствия, девушка активно поддерживала контакт с украинскими спецслужбами и собирала информацию о местах дислокации российских военных подразделений.