Москвичка обогатила лжесотрудников ФСБ на 50 млн рублей Baza: телефонные мошенники выманили у жительницы Москвы 50 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники под видом сотрудников ФСБ выманили у жительницы Москвы 50 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, жертва аферистов отдала все сбережения, продала облигации и автомобиль.

В конце мая мошенники позвонили 57-летней москвичке и сказали, что ее средства на банковских счетах оказались под угрозой, поэтому их срочно нужно перенаправить в безопасные «сейф-ячейки». В течение следующих 10 дней женщина ездила в банки, снимала деньги и отправляла по реквизитам аферистов. Сначала горожанка отдала 5 млн рублей накоплений, потом продала облигации на 33 млн рублей.

После преступники убедили жертву, что ее внедорожник каким-то образом могут выставить на аукцион. Тогда женщина пошла «на опережение» и сама продала машину, а полученные деньги снова отправила мошенникам на «безопасный счет». Тогда москвичка осознала, что потеряла все, что имела, и обратилась в полицию.

Ранее житель Чебоксар лишился 360 тысяч рублей после того, как познакомился с девушкой на сайте интернет-знакомств. Мошенница предложила мужчине посетить квест под названием «Ограбление века» и оставила ссылку на фишинговый сайт по покупке билетов. Он ввел данные своей банковской карты, после чего с баланса пропали 360 тысяч рублей. После этого девушка на связь не выходила. Мужчина написал заявление в правоохранительные органы.