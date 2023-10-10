Мужчина пострадал при обрушении плитки с потолка общепита в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-западе Москвы в здании общепита на Литовском бульваре с потолка обрушилась плитка. В результате пострадал один человек, сообщил «360» источник в экстренных службах. Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Как уточнил источник, из-за падения плитки пострадал 25-летний мужчина. На место прибыла скорая помощь. Медики диагностировали у пострадавшего сильное кровотечение. Устанавливаются все детали произошедшего.

В торговом центре «Вива Лэнд» в Самаре ранее упал лифт с тремя подростками. Никто из них не пострадал. Инцидент произошел вечером 9 октября. Стеклянный лифт сорвался с высоты второго этажа. Перед тем как это произошло, в подъемник зашли девять человек, затем шестеро вышли, и остались трое. Из-за перегруза лифт вышел из строя.

В подмосковном Солнечногорске 3 октября 19-летнего парня с головой засыпало грунтом во время земляных работ. Рабочие в момент обрушения прокладывали ливневую канализацию. Коллеги молодого человека сразу помогли ему и освободили голову и плечи. Прибывшие на место спасатели оперативно достали молодого человека из траншеи и передали медикам. Пострадавший пожаловался на боль в ногах.