Сотрудник «Мосводоканала» потерял сознание и провалился в котлован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сотрудник «Мосводоканала» потерял сознание и провалился в восьмиметровый котлован, пишет «360» со ссылкой на источник. Как уточняет издание, инцидент произошел на Шелепихинской набережной в Северо-Западном округе столицы. Мужчине стало плохо во время проведения работ в колодце.

Источник рассказывает, что сотрудник «Мосводоканала» утром 1 декабря работал в районе Хорошево-Мневники в 24-этажном здании. Пострадавший уже пришел в себя, его осмотрели врачи скорой помощи.

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