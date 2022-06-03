Сотрудник БЦ «Гранд Сетунь Плаза» рассказал подробности пожара Сотрудник «Гранд Сетунь Плаза»: возгорание началось с фасада здания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве

Сотрудник «Гранд Сетунь плаза», который в момент возникновения пожара находился внутри бизнес-центра, рассказал NEWS.ru, что возгорание началось с фасада здания, рядом со входом. По его словам, затем пламя распространилось по всей входной группе. Работник БЦ подчеркнул, что пожарные быстро приехали на вызов.

Возгорание началось с фасада, с внешней стороны, где вход. Потом начала гореть вся входная группа. Людей всех эвакуировали, все в порядке. Пожарные приехали быстро, еще тушат. Мы на первом этаже находились, удалось быстро эвакуироваться, прямо очень быстро. Ни паники, ни толкучки не было. Надеюсь, что наш офис цел, мы ждем информации, офис находится в глубине, а не со стороны входа, — сказал он.

Представитель экстренных служб ранее заявил, что причиной крупного пожара в «Гранд Сетунь Плаза» мог стать поджог. Еще одна возможная версия возгорания — короткое замыкание. На место происшествия прибыл начальник главного управления МЧС по Москве Сергей Желтов. По предварительным данным, площадь пожара составила 1000 кв. м.