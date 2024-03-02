Сотрудник архивного агентства осквернил портрет ветерана ВОВ в Москве Mash: специалист Федерального архивного агентства осквернил портрет ветерана ВОВ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вандалом, осквернившим фотографию ветерана на стенде героев Великой Отечественной войны в Парке имени 70-летия Победы, оказался 49-летний ведущий специалист Федерального архивного агентства Михаил Ю., передает Mash. По данным Telegram-канала, мужчина не только закрасил изображение одного из ветеранов, но и нарисовал символ украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Сообщается, что подозреваемый живет с пожилой матерью, на работе никому о своих политических взглядах не рассказывал, а преступление совершил ночью в День защитника Отечества. Через неделю оперативники вышли на его след. По данным канала, после задержания полицейские выяснили, что мужчина вел активную деятельность в соцсетях, поддерживая Украину.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, ему грозит до трех лет тюремного заключения. Его отпустили под подписку о невыезде до суда. Как отметили в ГСУ СК по Москве, подозреваемый вину признал.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 17-летнего местного жителя, которого обвинили в акте вандализма около памятника Петру I на Сенатской площади. Молодой человек на видео справил нужду на монумент. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.