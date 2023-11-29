Сотрудницу СПИД-центра в Москве просят наказать за стихи и тату с трезубцем Mash: на москвичку донесли за антироссийские стихи и герб Украины на спине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве правоохранители проверяют публикации 26-летней сотрудницы местного СПИД-центра в социальных сетях по доносу об антироссийских стихах и фото с татуировкой, напоминающей трезубец, передает Telegram-канал Mash. Недавно девушка выложила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свое фото с символом с украинского герба на одной из лопаток.

Известно, что ранее девушка получила условный срок за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Если в ее публикациях установят состав уголовного преступления, ей может грозить реальное лишение свободы.

В сентябре в Иркутской области было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, демонстрировавшего нацистские татуировки на своем теле на детской площадке. Мужчина ранее уже привлекался за аналогичное деяние. Теперь ему грозит штраф до миллиона рублей либо до четырех лет лишения свободы. Инцидент произошел во дворе дома по улице Румянцева города Иркутска, а подобные действия запрещены федеральным законодательством.

В октябре СКР предъявил обвинение неонацисту Андрею Разину в пропаганде и демонстрации нацистской символики. Он разместил в одном из мессенджеров изображение, на котором на его груди виднеется рисунок со свастикой.