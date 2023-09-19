Сотрудницу Роспотребнадзора убили в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На западе Москвы найдено тело 51-летней женщины с признаками насильственной смерти, сообщается на сайте столичного главка СКР. По сведениям Telegram-канала «Осторожно, Москва», погибшая занимала должность начальника отдела кадров городского управления Роспотребнадзора.

Тело женщины нашли накануне в сквере вблизи улицы Молдавской. По предварительной информации, она была задушена. Криминалисты обнаружили следы удушения, а также повреждения в области лица.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Для установления всех обстоятельств преступления следователи назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинскую.

Ранее сообщалось, что в Москве были найдены два обезглавленных трупа. Первое тело обнаружили в парке «Дружба», второе — в жилом доме на улице Фестивальная. По данным СМИ, один из убитых был травматологом. Некоторое время назад он вернулся из зоны спецоперации на Украине, где в течение месяца оперировал раненых военнослужащих. По подозрению в двойном убийстве в Зеленограде был задержан 23-летний мужчина.