Сотрудницу Госдумы обворовали прямо на рабочем месте Baza: у сотрудницы Госдумы украли ценную флешку с рабочего места

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве сотрудницу Государственной думы обокрали на рабочем месте, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, неизвестные вынесли из ее кабинета флешку с сертификатом электронной подписи Федерального казначейства.

Как передает канал, 41-летняя сотрудница Госдумы обнаружила пропажу, когда вернулась на работу после новогодних праздников. Женщина сначала обратила внимание на бардак на своем рабочем месте, после чего не смогла найти флешку. Компьютер и другая техника были отключены от сети. Она написала заявление в правоохранительные органы. Проводится расследование.

Ранее грабители ворвались в дом генерального директора крупной московской компании. Злоумышленники похитили 12 млн рублей и ювелирные украшения. Кража произошла в деревне Акиньшино Новомосковского административного округа столицы. Пострадавшим оказался 44-летний бизнесмен.

В Новосибирске ранее задержали серийного вора, который совершил кражи из 45 офисов. Злоумышленник в течение нескольких месяцев проникал в помещения компаний и похищал ценное имущество. Иногда он попадал в объективы камер видеонаблюдения, что и помогло полицейским задержать подозреваемого.