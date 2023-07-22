Сотрудница рассказала, как выбиралась из затопленного ТЦ в Москве Менеджер ресторана рассказала об эвакуации 50 сотрудников из ТЦ после прорыва трубы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Менеджер одного из ресторанов в ТЦ «Времена года» Яна Шевцова рассказала NEWS.ru, что после прорыва трубы с кипятком все сотрудники ее заведения были благополучно эвакуированы из здания. Женщина рассказала, что работает на пятом этаже, во время ЧП она и ее коллеги без проблем спустились на лифте на цокольный этаж, где случилась протечка, и вышли на улицу через магазин.

Выбраться из здания было достаточно просто, — мы работаем на пятом этаже, у нас все лифты работали. Гостей мы тоже эвакуировали буквально за 15-20 минут, все прошло прекрасно, — сказала сотрудница.

По словам Яны, все примерно 50 сотрудников ее ресторана благополучно эвакуировались, внутри никого не оставалось. При этом она сказала, что не знает, могли ли еще находиться внутри какие-то люди, которым не удалось выбраться.

Ранее в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте на западе Москвы прорвало трубу с горячей водой, по предварительным данным, четыре человека погибли, еще около 70 получили ожоги. СМИ также писали о предполагаемом отключении электричества во время ЧП.

Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что в связи с произошедшим в московском ТЦ больше вопросов вызывает качество проверок бизнеса, а не изношенность здания. Депутат предположил, что владельцам торговых центров следует лучше следить за безопасностью.