Сотрудница МГУ на электросамокате сбила в парке ребенка Сотрудница МГУ на электросамокате сбила пятилетнего ребенка в московском парке «Музеон»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудница МГУ сбила пятилетнего ребенка на электросамокате в московском парке «Музеон», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По информации канала, пострадавшую девочку госпитализировали. На данный момент полиция проводит проверку.

Канал отмечает, что после наезда у девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины на теле и лице.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на Ломоносовском проспекте столицы при участии автомобиля Hyundai Elantra пострадала 25-летняя девушка, которая пересекала дорогу на электросамокате. Самокатчица двигалась по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. После инцидента ее госпитализировали. Также были опубликованы кадры, где белый автомобиль сбил электросамокат, после чего девушка пролетела несколько метров.

До этого в подмосковных Мытищах водитель маршрутного автобуса наехал на пенсионерку. От полученных травм пожилая женщина скончалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Кроме того, стало известно, что на востоке Москвы водитель иномарки сбил двух девочек семи и 13 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Дети были госпитализированы.