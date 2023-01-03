Сотрудница банка вызвала полицию, чтобы уберечь пенсионерку от мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в отделении банка в Марьиной Роще менеджер уберегла 92-летнюю Эльвину Киселеву от кражи сбережений. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», пенсионерка пришла с желанием срочно снять наличными все деньги и перевести их на «безопасный счет». Речь шла о сумме в 500 тысяч рублей.

Сотрудница заподозрила криминал и позвонила в полицию, чтобы правоохранители объяснили Киселевой, в какую ситуацию она попала. Пожилая москвичка была уверена, что в банке работают мошенники, которые хотят лишить ее пенсионных накоплений.

Полицейские приехали и провели с бабушкой профилактическую беседу, объяснив работу мошеннических схем, деньги она решила не снимать.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков призвал жителей столицы остерегаться мошенников, которые в праздничные дни обходят квартиры, представляясь работниками коммунальных служб. Обычно такие злоумышленники навязывают пенсионерам установку дорогостоящего оборудования.

Специалист по информационной безопасности Александр Ненахов предупреждал, что в канун новогодних праздников сотрудники определенных компаний подверглись рассылкам СМС от мошенников о ценных подарках, для получения которых нужно оплатить доставку.