Четыре машины столкнулись на МКАД Движение затруднено на 76-м километре МКАД из-за ДТП с четырьмя автомобилями

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Движение затруднено на внешней стороне 76-го км МКАД из-за аварии с четырьмя автомобилями, сообщает столичный департамент транспорта. ДТП произошло в районе Химкинского моста.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону СВХ затруднено, заняты три полосы из шести, — сказано в публикации.

Ранее ДТП с участием 11 автомобилей произошло на Новорижском шоссе в Москве. На кадрах, снятых на месте аварии, видно, что многие автомобили получили значительные повреждения. Информации о пострадавших нет. По мнению одной из участниц массового ЧП, причиной происшествия мог стать лед на дороге.

До этого массовое ДТП произошло на проспекте Мира в Москве. Там сначала столкнулись два автомобиля, затем на этом же месте еще шесть. По данным столичного главка МВД, в первой аварии пострадал один человек.

В середине декабря водитель электрокара Voyah Free протаранил семь иномарок на парковке «Мираторга» на Дмитровском шоссе в столице. По некоторым данным, виновник аварии был в нетрезвом состоянии: после аварии он плохо стоял на ногах, когда разговаривал с инспекторами ГИБДД. Известно, что за несколько месяцев владелец электрокара получил более 50 штрафов на сумму 37 тысяч рублей.