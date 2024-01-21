Сосулька упала с восьмого этажа на годовалую девочку в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сосулька упала на годовалую девочку с крыши восьмиэтажного дома в Войковском районе Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел у подъезда на улице Зои и Александра Космодемьянских.

По информации канала, мать пострадавшего ребенка вызвала скорую. Девочку госпитализировали. «360» уточняет, что у девочки нет открытого кровотечения. MK.RU передает, что инцидент произошел в 12:20. В момент падения сосульки мама и девочка заходили в подъезд.

Аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов объяснял, что обезопасить себя от падающих с крыш сосулек можно, если не стоять на крыльце. Выходить и входить в здание нужно быстро. Небольшой кусок льда при падении на голову может привести к травмам шейных позвонков и сотрясению. Халилов уточнил, что зимой нужно смотреть не только под ноги, но и вверх, чтобы вовремя заметить нависающий кусок льда или огромный ком снега.

Руководитель Ассоциации председателей многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова также сообщала, что в подобных случаях можно получить компенсацию. Чаще всего ее выплачивают управляющие компании. Все зависит в первую очередь от того, на чьем балансе находится здание или балкон, с которого упал снег или сосульки.