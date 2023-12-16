Единогласное решение: избиратели по выдвижению Путина собрались в «Зарядье» В «Зарядье» прошло собрание группы избирателей по выдвижению Путина на выборы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа избирателей единогласно выдвинула Владимира Путина на пост президента РФ

Инициативная группа избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России собралась в концертном зале «Зарядье» в Москве 16 декабря. Мероприятие ранее анонсировал один из участников группы — народный артист России и художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.

О своем выдвижении на новый срок действующий глава государства заявил 8 декабря после церемонии награждения медалями «Золотая звезда» в Кремле. После этого в «Зарядье» 16 декабря была официально образована группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина. Всего на собрании группы избирателей было зарегистрировано более 700 человек, заявил член центрального штаба Народного фронта Сергей Когогин.

Члены команды единогласно проголосовали за действующего президента России. С этого момента началась предвыборная кампания российского лидера.

В списке участников предвыборной кампании Владимира Путина оказались 47 человек, но, по словам журналистов, перечень может пополняться дальше. В группе избирателей числятся телеведущая Юлия Барановская, фигурист Евгений Плющенко, писатель Захар Прилепин, певица Юлия Чичерина, олимпийская чемпионка и ведущая шоу «Слабое звено» Мария Киселева, а также военкоры: Александр Коц, Ирина Куксенкова, Дмитрий Кулько, Юрий Подоляка и сербский доброволец Деян Берич.

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн назвал самовыдвижение Путина на выборах президента в 2024 году историческим событием. Парламентарий добавил, что участие в выдвижении главы государства является большой честью для него.

Свою поддержку Владимиру Путину также выразили зампред Совета Федерации Константин Косачев, киноактриса, звезда фильма «Кавказская пленница» Наталья Варлей, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, режиссер Никита Михалков и многие другие.

Мероприятие завершилось гимном России в исполнении певца Ярослава Дронова (SHAMAN).