Инициативная группа избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России собралась в концертном зале «Зарядье» в Москве 16 декабря. Мероприятие ранее анонсировал один из участников группы — народный артист России и художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.

О своем выдвижении на новый срок действующий глава государства заявил 8 декабря после церемонии награждения медалями «Золотая звезда» в Кремле. После этого в «Зарядье» 16 декабря была официально образована группа избирателей в поддержку самовыдвижения Путина. Всего на собрании группы избирателей было зарегистрировано более 700 человек, заявил член центрального штаба Народного фронта Сергей Когогин.

Члены команды единогласно проголосовали за действующего президента России. С этого момента началась предвыборная кампания российского лидера.

В списке участников предвыборной кампании Владимира Путина оказались 47 человек, но, по словам журналистов, перечень может пополняться дальше. В группе избирателей числятся телеведущая Юлия Барановская, фигурист Евгений Плющенко, писатель Захар Прилепин, певица Юлия Чичерина, олимпийская чемпионка и ведущая шоу «Слабое звено» Мария Киселева, а также военкоры: Александр Коц, Ирина Куксенкова, Дмитрий Кулько, Юрий Подоляка и сербский доброволец Деян Берич.

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн назвал самовыдвижение Путина на выборах президента в 2024 году историческим событием. Парламентарий добавил, что участие в выдвижении главы государства является большой честью для него.

Свою поддержку Владимиру Путину также выразили зампред Совета Федерации Константин Косачев, киноактриса, звезда фильма «Кавказская пленница» Наталья Варлей, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, режиссер Никита Михалков и многие другие.

Мероприятие завершилось гимном России в исполнении певца Ярослава Дронова (SHAMAN).

Режиссер Никита Михалков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер Никита Михалков

Главный редактор телеканала RT, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор телеканала RT, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян

Генеральный директор Большого театра дирижер Валерий Гергиев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Большого театра дирижер Валерий Гергиев

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин

Актер Евгений Миронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Евгений Миронов

Фигурист Евгений Плющенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Евгений Плющенко

Актриса Наталья Варлей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Наталья Варлей

Певица Надежда Бабкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Надежда Бабкина

Певец Стас Михайлов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Стас Михайлов

Фигуристка Татьяна Навка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Татьяна Навка

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе

Певец Николай Расторгуев (слева)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Николай Расторгуев (слева)

Певица Диана Гурцкая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Диана Гурцкая

Дирижер Юрий Башмет (справа)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дирижер Юрий Башмет (справа)

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн

Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль

Фигурист Евгений Плющенко и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев (справа)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигурист Евгений Плющенко и первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев (справа)

Актер Иван Охлобыстин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Иван Охлобыстин

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин, первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев и вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин, первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев и вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая

Певица Полиина Гагарина и секретарь генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Полиина Гагарина и секретарь генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Российско-американский актер и спортсмен Джефф Монсон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российско-американский актер и спортсмен Джефф Монсон

Актер Дмитрий Певцов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Дмитрий Певцов

Никита Михалков и председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Михалков и председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова

Музыкант Игорь Бутман (справа)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкант Игорь Бутман (справа)

Старший лейтенант Эдуард Казымов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший лейтенант Эдуард Казымов

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов

Синхронистка Светлана Ромашина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синхронистка Светлана Ромашина

Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин

Певец SHAMAN(Ярослав Дронов)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN(Ярослав Дронов)

Денис Лебедев(слева) и Александр Поветкин (справа)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Лебедев(слева) и Александр Поветкин (справа)

Актер Александр Михайлов (в центре сверху)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Александр Михайлов (в центре сверху)

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лео Бокерия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лео Бокерия

Блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и военный обозреватель Юрий Подоляка

Александр Коц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Коц