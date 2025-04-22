Составлен список стран, в которых запретили парад Победы 9 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне усугубления антироссийских настроений на Западе ряд государств ввел запрет на мероприятия по случаю годовщины окончания Великой Отечественной войны. Каков список стран, в которых запретили парад Победы 9 мая?

Список стран, в которых запретили парад Победы 9 мая

Сейм Латвии в апреле 2023 года принял закон «О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая». Он запрещает символику и торжества, которые ассоциируются с Россией, а именно георгиевские ленты, шествия, митинги и пикеты. Запрещено также возложение цветов к демонтированным памятникам.

В Эстонии также запрещены связанные с Днем Победы символы, в том числе флаги СССР и РФ, георгиевские ленты, буквы Z и V, советская военная форма. Аналогичный запрет распространяется на любые шествия и массовые собрания, где присутствует подобная символика.

Власти Литвы запретили демонстрировать символы России и Советского Союза. За показ Знамени Победы или Красной Звезды предполагаются штрафные санкции. Запрет также коснулся советских песен военных лет.

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На Украине День Победы запретили с 2015 года, равно как и советскую символику. Вместо этого 8 мая в стране отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В Германии существует запрет на демонстрацию российской символики, в том числе флагов РФ, георгиевских лент, военной формы, букв Z и V, в восточном Берлине, где располагаются советские памятники. Петь военные песни рядом с монументами также запрещено. Мера имеет силу 8 и 9 мая.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не во всех европейских странах действуют прямые запреты на парад Победы и подобные мероприятия. Однако в 2025 году в Австрии, Бельгии, Дании, Ирландии, Италии, Польше, Румынии, Франции, Чехии, Нидерландах, Норвегии, Швейцарии и Великобритании заявили, что не собираются принимать участие в параде по случаю Дня Победы в Москве. В ряде стран подчеркнули, что не поддерживают торжества в российском стиле 9 мая. В ответ на это в Кремле пояснили, что РФ не планировала приглашать на парад недружественные государства.

Каких стран не будет на параде Победы в Москве

По случаю годовщины окончания Великой Отечественной войны в Москву не приедут лидеры Австрии, Бельгии, Дании, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Франции, Чехии, Эстонии.

Не будет на параде Победы и Венгрии — канцелярия премьер-министра страны Виктора Орбана заявила о невозможности принять приглашение Москвы, так как для венгров окончание ВОВ имело другой смысл. В годы Второй мировой войны страна поддержала нацистскую Германию и участвовала в военных действиях против стран антигитлеровской коалиции.

Представителей ФРГ также не будет в Москве 9 мая. Об этом заявил немецкий посол Александер Ламбсдорф. По его словам, Берлин не намерен участвовать в торжествах, «пока не закончится конфликт на Украине».

Президент США Дональд Трамп посчитал, что 9 мая — слишком ранний срок для его приезда в Россию после переизбрания. При этом в Кремле подтвердили, что речи о приезде главы Белого дома на День Победы в Москву не идет.

Не стоит ожидать на торжествах по случаю 9 Мая и другие недружественные государства, которые входят в соответствующий перечень: Австралия, Аргентина, Андорра, Великобритания, Сан-Марино, Монако, Канада, Украина, Исландия, Норвегия, Швейцария, Япония.

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