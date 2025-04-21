Составлен список стран, которые издеваются над 9 Мая и Днем Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые иностранные государства принимали законы, запрещающие советскую символику или проведение праздничных мероприятий 9 Мая, что воспринималось как издевка в отношении памяти воинов — освободителей Европы. Какие страны выступали против 9 Мая и Дня Победы, кого не пригласили на празднование в 2025 году на Красную площадь?

Какие страны принимали законы против 9 Мая и Дня Победы

В апреле 2023 года в Латвии приняли закон «О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая». В России и других постсоветских странах это было воспринято как издевка и планомерный отказ от общего прошлого. В 2013 году латвийский парламент одобрил запрет на демонстрацию советской и нацистской символики на всех публичных мероприятиях. Под запретом оказались советский серп и молот, флаги, гимны и военная униформа.

В Латвии 16 марта отмечают День памяти латышских легионеров, посвященный воинам Латышского легиона СС. В Риге проходят шествия бывших легионеров и латышских националистов. Россия и ряд стран Европы и мира ежегодные мероприятия 16 марта рассматривают как реабилитацию нацизма, оскорбление и издевку над Днем Победы и жертвами Второй мировой войны.

В 2008 году Литва запретила советскую и нацистскую символику под угрозой наложения штрафа. Статья 5 закона «О собраниях» запрещает мероприятия с использованием в том числе символики.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

В апреле 2015 года украинский парламент принял закон о запрете коммунистической и нацистской символики. В декабре 2015 года все коммунистические партии были официально запрещены на Украине. Исполнение или проигрывание гимна СССР или другого гимна бывших советских республик или Интернационала наказывается тюремным заключением сроком до пяти лет. Также на Украине отказались от общего с Россией праздника 9 Мая. Теперь 8 мая празднуется День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 9 мая — День Европы, ежегодный праздник единства в странах Европейского союза и Совета Европы.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Несмотря на существование Дня победы над нацизмом, на Украине проходили парады участников военизированных нацформирований «Азов» и «Правый сектор» с нацистской и националистической символикой (обе организации признаны в России террористическими, деятельность запрещена). В Москве законодательные инициативы и выступления нацформирований на Украине расценивали как проявления неонацизма, оскорбление и издевку над 9 Мая и жертвами Второй Мировой войны.

Как в Европе издеваются над памятью советских воинов-освободителей

14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС примет всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая. Она предостерегла государства — кандидаты в ЕС от участия в праздновании Дня Победы в Москве. «Мы четко дали им это понять», — подчеркнула дипломат.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа хочет возродить идеологию нацизма.

«Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма, где она зародилась, где она была уничтожена, запрещена. Мы с этим мириться не будем, приложим все силы, чтобы эта идеология не поднимала голову, чтобы она была раз и навсегда уничтожена и чтобы Европа вернулась к своим ценностям», — прокомментировал Лавров слова Каллас.

Он отметил, что лидерство в возрождении нацизма принадлежит «руководителям брюссельской бюрократии». Он назвал происходящее «тревожными событиями».

Фото: Anna Ross/dpa/Global Look Press Кая Каллас

Какие страны не позвали на парад Победы 9 мая в Москву

На празднование годовщины победы в ВОВ не приедут лидеры стран Евросоюза. В их числе Австрия, Бельгия, Дания, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Франция, Чехия, Эстония и другие недружественные государства. Отказались присутствовать на Красной площади 9 мая и представители ФРГ.

«Мы никак не будем представлены на параде на официальном уровне», — сказал дипломат.

Президент США Дональд Трамп посчитал, что 9 мая — слишком ранний срок для его приезда в Россию после переизбрания. Лидер республиканцев подчеркнул, что заинтересован в поездке в РФ, но только в «подходящее время». 21 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что речи о приезде Трампа на 9 Мая в Москву не идет.

В праздновании окончания Великой Отечественной войны также не будут участвовать недружественные Австралия, Аргентина, Андорра, Великобритания, Сан-Марино, Монако, Канада, Украина, Исландия, Норвегия, Швейцария, Япония. Представители этих государств не только не изъявили желания принять участие в торжествах, но и не получили соответствующие приглашения от российского правительства.

Читайте также:

Подробности теракта в «Крокусе»: как готовились на самом деле, кто куратор

Сын маньяка Чикатило воевал за Украину: как попал в ВСУ, участие в Майдане

«У нее слабый характер»: отец грозится изнасиловать сбежавшую из дома дочь