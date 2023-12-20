Составлен рейтинг наиболее криминальных округов Москвы Центр Москвы стал самым криминальным округом города в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный административный округ Москвы стал лидером по количеству совершенных преступлений за 11 месяцев текущего года, сообщает KP.RU со ссылкой на данные столичной прокуратуры. Также повышение числа преступлений выявлено на юго-востоке, северо-востоке, севере и юго-западе города. Как рассказал изданию ветеран Московского уголовного розыска, руководитель Центра по кибербезопасности Алексей Лобарев, центр Москвы еще в советское время был лидером по количеству преступлений.

Именно в центр едут гулять жители спальных районов, туристы. Здесь много людей, особенно в выходные и праздники. Это и привлекает преступников, воришек всяких. В толпе намного проще сделать свои дела и затеряться, — пояснил эксперт.

Кроме того, по словам бывшего следователя МВД Александра Карабанова, первое место ЦАО в этом рейтинге имеет экономические причины, так как в этом округе зарегистрировано большое количество крупных компаний и финансовых организаций, в отношении которых преступники стремятся использовать разнообразные мошеннические схемы.

А уголовные дела возбуждаются по месту юридической регистрации. Кроме того, именно в ЦАО работают центральные налоговые инспекции, которые по своему территориальному признаку также возбуждают уголовные дела на нарушителей, — рассказал специалист.

По словам Алексея Лобарева, уровень криминогенности в других округах зависит от количества новостроек и объектов, где много рабочих мест для мигрантов. Так, на юго-востоке расположены крупные рынки, на которых работает большое количество иностранцев. Кроме того, на ситуацию влияет и нехватка участковых уполномоченных, когда один инспектор вынужден работать сразу на два участка, физически не успевая качественно выполнять свою работу.

По данным прокуратуры Москвы, с начала года число уличных преступлений, в том числе краж, разбойных нападений, грабежей и угонов машин, что эксперты связывают с повсеместной установкой камер наружного наблюдения. В то же время на 26% выросло число мошенничеств, в том числе телефонных.

Ранее сообщалось об ограблении дома гендиректора крупном московской компании в деревне Акиньшино Новомосковского административного округа столицы. Грабители ворвались в дом бизнесмена и похитили 12 млн рублей и ювелирные украшения.