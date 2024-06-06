Соседка убитого скейтбордиста в Москве рассказала о встрече с киллером Источник NEWS.ru: расстрелявший скейтбордиста в Москве приходил во двор убитого

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Расстрелявший скейтбордиста в Москве приходил во двор и сидел на лавочке за несколько дней до преступления, рассказала NEWS.ru соседка убитого мужчины. Женщина отметила, что он был одет в черную кепку, спортивную одежду, а на лице у него была маска.

Я до сих пор пребываю в шоке, потому что на днях видела этого мужчину на лавочке у нас во дворе. Он также сидел в маске, черной кепке и спортивной одежде, — уточнила соседка.

По словам женщины, с убитым лично она знакома не была, но жила в одном с ним подъезде. Собеседница издания уточнила, что тот не создавал никаких проблем, жалоб на него не поступало. Она добавила, что мужчина жил один.

С убитым я лично не была знакома, но мы жили в одном подъезде и никаких проблем он вроде бы не создавал. По крайней мере на шум, выпивки никто не жаловался. Конфликтов он тоже не устраивал. Жил один, без девушки. Поэтому кто и за что мог расстрелять не знаю. Пусть полиция разбирается, — заключила соседка.

Адвокат Вадим Багатурия ранее рассказал, что киллеру, расстрелявшему скейтбордиста, которым оказался сын магната Андрея Балишанского, грозит до 25 лет лишения свободы. Юрист подчеркнул, что мужчине вряд ли назначат пожизненное наказание. По словам адвоката, дело будет рассматриваться судом присяжных, в связи с чем возможна такая часть вердикта как снисхождение.