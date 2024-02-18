Соседи озадачились жалобным мяуканьем кота в квартире в Щербинке SHOT: запертый в квартире в Щербинке кот жалобно мяукает больше недели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запертый в квартире московской Щербинки кот жалобно мяукает на протяжении недели, что вызвало беспокойство соседей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, дверь этой квартиры не открывалась как минимум неделю.

Ситуация с котом произошла в ЖК «Южный квартал». Соседи убеждены, что животное находится в квартире без еды и воды. Жители ЖК вставили записку в дверную щель неделю назад, однако ее по-прежнему не взяли. Соседи опасаются, что с хозяином кота могло что-то произойти.

Ранее в центре Москвы сегодня спасли кота, который четыре дня просидел в машине без еды и воды. Жители столицы вызвали спасателей, однако те отказались вскрывать транспортное средство без согласия владельца. Впоследствии горожане настояли на вызволении кота из авто. Машину аккуратно вскрыли и освободили животное.

4 февраля главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что в одной из квартир подмосковного Томилино несколько дней от голода воет собака. Она рассказала, что хозяин запер животное и ушел в загул. При этом полиция отказывалась вскрывать жилье из-за отсутствия оснований.

По словам соседки, владелец собаки много пил, его никто не видел уже неделю. Предполагалось, что он мог умереть, однако данная информация не подтвердилась. Соседи вызвали полицейских, чтобы вскрыть дверь. В процессе ожидания они подкармливали запертую собаку, просовывая еду через щель в дверной проем. Ранее было опубликовано видео со спасением питомца.