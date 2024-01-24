Стало известно, кто покалечил иранца в собственной квартире в Москве SHOT: в Москве трое братьев ворвались в квартиру иранца и ранили его ножом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве двое школьников-азербайджанцев вместе со старшим братом напали на соседа-иранца, вломившись к нему в квартиру, сообщает Telegram-канал SHOT. Опубликовано видео из лифта, где между 10-летними школьниками и 37-летним мужчиной произошла словесная перепалка.

Конфликт между юными жильцами и мужчиной начался еще на улице, после чего они продолжили пререкаться в кабине лифта. По данным SHOT, после того как иранец ушел домой, дети позвали своего 24-летнего брата, с которым поднялись на 16-й этаж, где живет сосед.

Трое братьев вломились в квартиру к иностранцу, где один из мальчиков засадил ему нож в область ягодиц. По данным SHOT, сейчас за жизнь иранца борются врачи, ранение спровоцировало сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность, его подключили к ИВЛ.

Как пишет канал, соседи винят во всем детей. По их словам, они часто хамят другим.

Следователи завели дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия. Старший брат может сесть в тюрьму на 14 лет, по информации канала, у него азербайджанское гражданство, официально он безработный.

Ранее SHOT сообщал, что мужчина ударил одного из детей в лифте, после чего они позвали брата. Мальчики рассказали полицейским, что иранец первый достал нож и угрожал их родственнику.