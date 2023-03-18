Сооснователь московских баров покинул проект после встречи с силовиками Сооснователь баров Underdog и La Virgen Павел Косов заявил об уходе из проекта после прихода силовиков

Фото: Соцсети

Павел Косов

Сооснователь баров Underdog и La Virgen Павел Косов сообщил, что покидает проект после того, как в двери баров постучались сотрудники силовых структур, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Косов объяснил свое решение тем, что дальнейшее его участие в проектах ставит под угрозу весь коллектив из 50 человек и сам бизнес-проект.

Он указал, что 18 марта начался юридический процесс его ухода. Решение было принято всем руководящим составом проектов.

Косов стоял у открытия Underdog в 2016 году, когда он еще находился на Таганке. С тех пор проект получил статус культового, а в 2020 году бар сменил место расположения.

В июле прошлого года Telegram-канал Baza сообщил, что пользователи Сети ополчились на московский бар Underdog на Маросейке и кафе La Virgen Taqueria на Лубянке из-за «финансирования украинских военных». Согласно информации канала, второе заведение анонсировало в соцсетях благотворительный маркет виниловых пластинок, все вырученные средства от которого должны были отправиться коллективу Kyiv Angels («Ангелы Киева». — NEWS.ru). Объединение не раз фигурировало в историях, связанных с волонтерской помощью ВСУ и отрядам теробороны Украины.

17 марта сотрудники московской полиции пришли в бары Underdog и La Virgen с проверкой. Издание «Медиазона» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на сотрудника Underdog сообщало, что посетителей бара заставляли подпевать, угрожая им шокерами, а людей с татуировками просили раздеться. Ерохин сообщал, что из бара изъяли фискальные накопители и два терминала.