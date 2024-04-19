«Солнышко, но ветер с порывами»: москвичам рассказали о погоде в выходные Вильфанд: в выходные в Москве будет ясная, но ветреная погода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В грядущие выходные, 20–21 апреля, москвичей ожидает ясная и теплая погода, однако возможен ветер с порывами, рассказал агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, прогнозируется повышение температуры воздуха до плюс 17 градусов. При этом ночь с пятницы на субботу будет холодной, указал синоптик. Он отметил, что ветер с порывами до 17 м/с сохранится до понедельника.

В ночь на субботу — понижение температуры до плюс 2–4 в Москве, по области до 0 и осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем будет солнышко, плюс 11–13, но ветер с порывами до 13 м/с, осадки незначительные. В ночь на воскресенье облачно с прояснениями, без осадков, температура от 0 до плюс 5, а днем много прояснений и повышение температуры до плюс 15–17 градусов, а по области до плюс 18, теплая погода, — сказал Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что во второй половине следующей недели в Москве ожидается потепление, местами температура воздуха вырастет до 19 градусов. По его словам, в понедельник в столичном регионе будут дожди, а большую часть недели температура в дневные часы будет находиться в диапазоне 10–15 градусов.

Синоптик отметил, что очередной южный циклон в Санкт-Петербурге и Ленинградской области принесет в начале недели осадки в виде дождя с мокрым снегом и неприятным северо-восточным ветром. Дневная температура прогнозируется на уровне 2–7 градусов, однако во второй половине недели воздух может прогреться до 10 градусов.