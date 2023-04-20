«Солнечные дни, лунные ночи»: москвичам рассказали о погоде на выходные Вильфанд: выходные в Москве будут солнечными, ожидается до плюс 19 градусов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Ближайшие выходные в Москве ожидаются солнечными и без осадков. В воскресенье, 23 апреля, температура воздуха днем может достигнуть 19 градусов тепла, а в понедельник на юге региона она способна перевалить за 20-градусную отметку. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Антициклон, давление немного выше нормы, солнечные дни, лунные звездные ночи, преимущественно без осадков. Дневная температура в четверг в Москве будет в диапазоне 16–18 градусов тепла. В пятницу режим погоды не изменится, но температура станет чуть ниже, ночью 2–4 градуса тепла, а днем — 15–16 градусов. Такая же погода в субботу, а в воскресенье небольшое изменение циркуляции приведет к тому, что температура повысится до 18–19 градусов, слабый ветер, — рассказал синоптик.

Он также уточнил, что в ночь на воскресенье минимальная температура повысится и составит порядка 5–6 градусов тепла. В понедельник эти показатели достигнут 6–8 градусов, а днем 25 апреля на юге Московской области ожидается температура выше плюс 20 градусов.

Также Вильфанд рассказал, что в 2023 году снег в Центральном федеральном округе сошел на полторы недели раньше стандартного срока, именно поэтому в регионе установилась теплая погода. Если бы снег еще лежал, температура воздуха была бы на 3–5 градусов ниже.

Метеоролог добавил, что в Москве до середины следующей недели осадков не предвидится. К настоящему времени их выпало только 20% от месячной нормы.

Ранее Гидрометцентр Краснодарского края сообщил, что море сейчас прогревается быстрее, чем в 2022 году. Комфортную для купания температуру ожидают в Сочи в середине мая.