«Солнце Москвы» подсветили в честь выставки «Россия»: фото праздничного шоу «Солнце Москвы» подсветили в честь выставки-форума «Россия»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 4 ноября на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ включили подсветку в фирменных цветах международной выставки — форума «Россия». Полюбоваться световым шоу мог любой желающий. При этом светится вся территория ВДНХ, не только колесо обозрения.

Выставка начала работу 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых отечественных компаний и ведомств. Выставка насчитывает свыше 100 экспозиций, для посетителей организованы 13 экскурсионных маршрутов. Вход бесплатный.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что выставку посетят Владимир Путин и все руководство страны.

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