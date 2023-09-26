Соцфонд на Шаболовке получил посылку и вызвал кинологов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный аппарат Социального фонда на улице Шаболовка в Москве получил посылку, в которой находились несколько коробок, упакованные друг в друга, сообщает Telegram-канал Baza. Сотрудникам учреждения бандероль показалось опасной, и они вызвали кинологов. До конца распаковывать посылку адресаты не стали.

В 18:20 Социальный фонд ожидал прибытия сотрудников полиции и кинологов. Кто является отправителем — неизвестно.

Ранее в Пскове возле здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) нашли коробку с подписью «Бомба-Бах». До прибытия саперов все сотрудники были эвакуированы. Позднее выяснилось, что в коробке отсутствуют признаки взрывчатки.

В июле в Елисейский дворец прислали письмо, в котором находился отрезанный человеческий палец. Это произошло 9–10 июля, в преддверии национального праздника — Дня взятия Бастилии. Сообщалось, что человек, чей палец находился в посылке, был найден, о нем «позаботятся соответствующие службы». Каким образом палец оказался в письме, не уточнялось.

В мае главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что на работу на ее имя пришла бандероль со следами взрывчатки. Эти следы обнаружили сотрудники службы безопасности. Взрывного устройства в посылке не оказалось, но нашлась секс-игрушка.