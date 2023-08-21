Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

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Системы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве, заявил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Аэропорты российской столицы возобновили работу в штатном режиме.

Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Разрушений и пострадавших нет, — рассказал Собянин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что неизвестный объект был обнаружен в небе над Звенигородом. Он был сбит системами ПВО. В целях обеспечения безопасности населения в аэропортах Москвы ввели план «Ковер».

Министерство обороны России ранее сообщило об уничтожении украинского дрона в Московской области. По данным ведомства, БПЛА попытался атаковать российские объекты 21 августа в 06:50 по московскому времени. Однако его сбили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Обломки беспилотника упали в Рузском районе Подмосковья.