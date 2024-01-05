Собянин заявил о ликвидации последствий аварии на подстанции в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Электроснабжение домов на северо-востоке Москвы полностью восстановлено, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что 20 бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан.

Последствия аварии на электроподстанции «Россетей» в Бескудниковском районе устранены. Все дома запитаны по постоянной схеме электроснабжения, — написал градоначальник.

Утром 4 января вспыхнул пожар на трансформаторной подстанции на северо-востоке столицы. Пожарным удалось ликвидировать горение в 08:52 мск. Из-за аварии без света остались не менее 40 домов.

Речь идет о подстанции, расположенной в Высоковольтном проезде. Из-за высокой температуры произошло оплавление вентилируемого фасада подстанции. Пожар привел к отключению света и отопления в столичных районах Алтуфьево, Бибирево и Отрадное.

В Сети появилось видео работы городских служб, обеспечивающих бесперебойную подачу электроэнергии в районе Отрадное. В ночь на 5 января оперштаб, созданный для мониторинга ситуации в связи с перебоями в теплоснабжении из-за аварии, сообщил, что отопление пострадавших от ЧП домов было восстановлено.