Собянин заявил об антитеррористических мероприятиях в Москве Собянин: в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, введен контроль на дорогах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве организованы антитеррористические мероприятия с целью повышения уровня безопасности, написал мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, введен дополнительный контроль на дорогах.

В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам, — указано в сообщении мэра.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что сложившаяся ситуация после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина требует «максимальной концентрации всех сил для удержания порядка». Глава региона подчеркнул, что силовые структуры принимают все усилия для обеспечения безопасности жителей области.

Министерство обороны РФ ранее заявило, что все распространяемые в соцсетях от имени предпринимателя Евгения Пригожина сообщения и видеокадры о якобы ударе МО РФ по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности. Минобороны назвало это информационной провокацией.