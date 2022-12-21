Собянин заявил, что в будущем москвичи смогут устраивать митинги

В будущем жители Москвы смогут как и прежде участвовать в митингах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы. По его словам, сейчас на таких мероприятиях невозможно контролировать соблюдение санитарных мер, а потому власти города отказывают в согласовании митингов, передает РИА Новости.

В отличие от городских мероприятий, на митингах нельзя контролировать соблюдение санитарных мер, но думаю, что наступят времена — и москвичи, конечно, будут участвовать свободно во всех мероприятиях, как это было в предыдущие годы, — сказал Собянин.

Как сообщал Telegram-канал «112», более 500 человек были задержаны в Москве на несогласованной акции против мобилизации 21 сентября. Авторы портала отмечают, что около 200 из них подписали повестки об обязательной явке в военкомат.

На 466 человек было составлено по одному административному протоколу, на 25 — по два. Один из участников митинга стал фигурантом уголовного дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Также в опубликованном «112» документе говорится, что треть участников акции состояла из студентов московских вузов и работников бюджетной сферы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий проведение митингов у зданий госорганов, образовательных и медицинских учреждений, а также на транспортных объектах и вблизи храмов. Помимо этого он разрешил региональным властям дополнительно устанавливать места, в которых запрещено проводить массовые акции.