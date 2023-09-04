Собянин запустил производство автомобилей «Москвич 6»: фото машин Новые седаны появятся в продаже в конце октября

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»

Запуск серийного производства автомобиля «Москвич 6»

В понедельник, 4 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин запустили серийное производство автомобилей «Москвич 6». Градоначальник показал цвета машин в своем Telegram-канале.

«Год назад здесь были пустые цеха. Мы прошли период изменения всей логистики, преодолели конкуренцию со стороны других производителей. Конечно, во многом благодаря замечательному коллективу. В итоге нам удалось сохранить завод, уже произведено 26 тыс. машин. Теперь расширяем модельный ряд. „Москвич 6“ — седан с просторным салоном и вместительным багажником. Модель будет доступна в трех комплектациях и пяти цветах», — отметил Собянин.

Продажа нового седана начнется в конце октября. Как ранее предположил автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин, «Москвич 6» будет стоить примерно 4 млн рублей.

«Стоимость „Москвича 6“ составит в районе 4 млн, а китайская модель (JAC JS4. — NEWS.ru) стоит 3 млн. По характеристикам это абсолютно одинаковые автомобили, но с разными этикетками. Разница только в цене», — рассказал эксперт.

По словам Собянина, позже будет запущено производство еще двух моделей — «Москвич 5» и «Москвич 8». Ранее был представлен городской кроссовер «Москвич 3». Он появится в продаже в Москве и Центральном федеральном округе в декабре.

Как выглядят машины «Москвич 6» — в фотогалерее NEWS.ru.