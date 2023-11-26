Собянин: ВСУ третий раз за ночь попытались атаковать Москву с помощью БПЛА

Фото: МО Украины

Еще один украинский беспилотник попытался атаковать Москву, заявил в своем Telegram-канале мэр город Сергей Собянин. По его словам, российские средства ПВО сбили БПЛА в Раменском городском округе. Министерство обороны еще не прокомментировало ситуацию.

Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Раменском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, также нет, — отметил глава города.

Этой ночью украинские беспилотники дважды делали попытку долететь до столицы. Собянин сообщал, что средства ПВО сбили БПЛА в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе, дроны летели на Москву.

Позднее еще одну попытку ВСУ атаковать Москву с помощью БПЛА удалось пресечь. Мэр города сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник в районе Подольска.

Ранее о массовой атаке беспилотных летающих аппаратов на российские регионы сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военных, над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников. А 14 ноября беспилотник ВСУ атаковал химический завод, расположенный в поселке Сельцо Брянской области. В строящемся цеху предприятия был обнаружен неразорвавшийся дрон самолетного типа, к которому была прикреплена взрывчатка.