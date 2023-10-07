Собянин заявил, что благодаря Путину уверен в победе России

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Владимир Путин и Сергей Собянин

Россия и Москва под руководством президента РФ Владимир Путина преодолели множество вызовов и испытаний, заявил мэр столицы Сергей Собянин в поздравительном обращении по случаю дня рождения российского лидера. Градоначальник поздравил главу страны с 71-летием и пожелал ему крепкого здоровья.

Уважаемый Владимир Владимирович, от всей души поздравляю Вас с днём рождения! Под Вашим руководством Россия и ее столица Москва прошли через множество испытаний, преодолели множество вызовов, — говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале мэра Москвы.

Собянин выразил уверенность в победе России, ведь у руля страны находится «уверенный, опытный, мужественный и любящий страну человек». Мэр Москвы завершил свое поздравление пожеланием Путину «крепкого здоровья и неиссякаемых сил в служении Отечеству».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента России Владимира Путина уже состоялось несколько телефонных разговоров с главами стран СНГ. Главы государств поздравили президента с днем рождения.

В частности, свои поздравления российскому лидеру направил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глав РБ отметил, что патриотизм Путина, его уважение к многовековому наследию России и отстаивание ее интересов снискали заслуженное признание соотечественников.