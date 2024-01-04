Собянин: в Москве после ЧП на подстанции создан оперативный штаб

Фото: АГН «Москва»

Для устранения последствий аварии на подстанции на северо-востоке Москвы создан оперативный штаб, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что часть жилых домов уже была переведена на резервную схему энергоснабжения.

Для полного восстановления электро- и теплоснабжения создан оперативный штаб, к работе привлечены все городские службы. Жителям затронутых аварией домов оказывается вся необходимая помощь, — написал градоначальник.

Пожар на трансформаторной подстанции на северо-востоке столицы произошел утром 4 января. Ликвидировать горение удалось в 08:52. Из-за аварии без света остались не менее 40 домов. При этом минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. В некоторых районах Подмосковья зафиксированы 30-градусные морозы.

Накануне на юго-востоке столицы загорелась электроподстанция «Чагино». Спасатели ликвидировали возгорание спустя 1,5 часа после начала пожара и запустили систему охлаждения трансформатора. ЧП никак не повлияло на функционирование системы энергоснабжения в столице. Это уже второй случай возгорания на подстанции «Чагино» за последние два месяца.