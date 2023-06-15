Собянин успокоил московских самокатчиков Собянин: запрещать электросамокаты в Москве не будем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве не собираются запрещать движение на электросамокатах, но будут бороться с нарушителями правил движения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Отвечая на вопрос НТВ в рамках ПМЭФ-2023, он отметил, что можно подключить к решению проблемы искусственный интеллект, который рассчитает ограничение скорости на улицах.

Будем бороться, будем бороться [с опасной ездой], но не запрещать, — сказал мэр.

Кроме того, о нарушителях можно сообщать через приложение «Помощник Москвы», напомнил он.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский предложил на уровне программного обеспечения ограничить скорость прокатных электросамокатов и электровелосипедов до 15 км/час, запретить их проезд на пешеходных улицах и использование этих средств передвижения людям до 18 лет.

40% респондентов, прошедших опрос NEWS.ru, высказали мнение, что ограничение скорости и запрет ездить по тротуарам снизит количество ДТП с участием электросамокатов и прохожих. Второй по популярности стала идея полностью запретить такой вид транспорта, потому что он «бесит».