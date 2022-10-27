Собянин упростил процедуру назначения пособий молодым семьям мобилизованных

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил процедуру назначения детских пособий и пособий молодым семьям мобилизованных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы. В период прохождения военной службы эти выплаты будут назначаться и осуществляться без оценки уровня обеспеченности и учета доходов семьи.

Правительство Москвы упростило порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям <...> до 36 лет для граждан, призванных <...> на военную службу по мобилизации, — сообщили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы подписал указ о соцподдержке семей мобилизованных. Сообщалось, что эти меры коснутся всех членов семьи, включая детей и пожилых родственников. Так, сообщалось, что супругам мобилизованных и детям трудоспособного возраста будет предоставлена возможность профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также содействие в поиске работы. Кроме того, всем членам семьи будет оказана единовременная материальная и психологическая помощь, а также содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки и консультирование по юридическим вопросам.