Собянин сообщил о трагических последствиях ненастья в Москве Собянин: из-за непогоды в Москве два человека погибли, 15 пострадали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в собственном Telegram-канале написал, что на столицу РФ обрушилась непогода. По его данным, порывы ветра достигали больше 21 метра в секунду. Глава города отметил, что власти своевременно приняли все меры оповещения и оперативно закрыли крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сейчас известно о двух погибших и 15 пострадавших.

Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и др. Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли. Мои соболезнования семьям погибших, — заявил Сергей Собянин.

Он добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Мэр столицы отметил, что городские службы в оперативном режиме принимают все меры по устранению последствий.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за сильных дождей под воду уходит село Архипо-Осиповка. Обильные осадки привели к повышению уровня воды в реке Вулан на 3,4 метра, которая и затопила населенный пункт.

Локальные отключения в энергосетях произошли в городах и районах Дагестана из-за сильного ветра, информировало Министерство энергетики и тарифов региона. В Махачкале сорвало крышу, которая упала на линии электропередачи. Это привело к обесточиванию части потребителей, запитанных от подстанции «Стекловолокно». В Буйнакске, по данным Telegram-канала Mash Gor, без электричества остались 15 тысяч человек. Энергетики республики перешли на особый режим работы.